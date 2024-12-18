Рада схвалила створення єдиного реєстру військовослужбовців

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Нардепи підтримали ідею створення єдиної бази даних, яка міститиме інформацію про військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту

фото з відкритих джерел

За законодавчу ініціативу проголосували 254 народні депутати

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12066 про створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

За законодавчу ініціативу проголосували 254 народні депутати. Документ спрямований на внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та вдосконалення процедури ведення військового обліку.

За словами Железняка, метою проєкту є:

  • створити єдину базу даних, яка міститиме інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту;
  • запровадити унікальний електронний ідентифікатор для кожного військовослужбовця, який забезпечить їх однозначну ідентифікацію та використання в єдиній інформаційній системі для сфери національної безпеки й оборони. Це включатиме взаємодію з Державним вебпорталом електронних публічних послуг, а також можливість надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг військовослужбовцям і членам їхніх родин;
  • вдосконалити роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, забезпечивши інтеграцію з Електронною системою охорони здоров’я для отримання законодавчо визначених даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, що протягом місяця в Україні має запрацювати єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти.

До слова, наприкінці листопада у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра оборони України Рустема Умєрова.

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