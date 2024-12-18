Україна може запровадити онлайн-голосування на виборах: Шуляк назвала період

Нардепи вже розглядають варіанти голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів та голосування за довіреністю

Україна зараз має величезну проблему з виборцями, оскільки люди виїхали за кордон. Тому нардепи серед іншого розглядають запровадження онлайн-голосування. Про це заявила очільниця партії «Слуга народу», голова Комітету з питань організації державної влади в українському парламенті Олена Шуляк, передає Politico.

Також розглядають голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів та голосування за довіреністю.

«Нам необхідно зрозуміти, як ми можемо провести вибори демократичним шляхом, використовуючи найкращі та найефективніші практики. За різними оцінками, тільки внутрішньо переміщених осіб – 6,5 млн людей. Нас цікавлять нюанси електронного голосування і технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема з точки зору ІТ-безпеки», – каже Шуляк.

Politico пише, що проведення вільних і справедливих виборів матиме ключове значення для нормалізації обстановки в країні, охопленій війною, і, зокрема, для її прагнення вступити до Європейського союзу. Проте навіть після війни однією з головних головних проблем у країні залишиться забезпечення можливості голосування громадянам, які розкидані по всьому світу, включно з окупованими територіями, які захопила Росія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді повідомив, що вибори будуть після досягнення справедливого миру.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Радник керівника Офісу президента зауважив, що публікації, подібні на статтю The Economist, говорять про те, що «Україну треба змусити припинити спротив».