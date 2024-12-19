Посольство Австралії відновлює роботу в Україні

Це перший за 10 років двосторонній візит до України голови МЗС Австралії. Сторони провели детальні переговори

Сибіга переконаний, що відновлення роботи посольства сприятиме зміцненню двосторонньої співпраці між Україною та Австралією

У Києві незабаром повноцінно відновить роботу посольство Австралії в Україні. Про це повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його австралійська колега Пенні Вонг.

Це перший за 10 років двосторонній візит до України голови МЗС Австралії. Сторони провели детальні переговори, ключовою темою яких стала додаткова підтримка України з боку Австралії.

«З наступного місяця наш посол Пол Леманн, який перебуває тут з нами, працюватиме в Києві. І найближчими місяцями наше посольство почне працювати на повну силу», – сказала Вонг на пресконференції із Сибігою.

Сибіга переконаний, що відновлення роботи посольства сприятиме подальшому зміцненню двосторонньої співпраці між Україною та Австралією.

«Підтримка України – це прямий інтерес Австралії, адже зміцнює стабільність не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні. Маємо посилювати тиск на державу-агресора та збільшувати ціну війни для Кремля», – наголосив міністр Сибіга.

Також Сибіга запросив Австралію взяти участь у Конференції з питань відновлення України в Італії у 2025 році. Він підкреслив, що Україна вітатиме залучення Австралії та австралійських компаній до відбудови.

Нагадаємо, 18 грудня, з візитом до Києва прибула міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко у соцмережі X.

«Я був радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей і дискусій», – йдеться у повідомленні. Раніше міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявляла, що КНДР продовжує чинити незаконні дії, передаючи Росії зброю, тим самим загрожуючи її країні.