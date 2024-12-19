Україна не продовжуватиме транзит російського газу – президент

Зеленський зазначив, що Україна готова розглянути можливість транзиту газу іншого походження, за умови, що кошти не надходитимуть до РФ

Зеленський: Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу. Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі.

«Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу, ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові. Будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті-решт стане, питання завтра чи через місяць, рік, – залежною від Росії. Це їхні політики. Тому транзитувати російський газ ми не будемо», – наголосив Зеленський.

Очільник української держави зазначив, що Україна готова розглянути можливість транзиту газу іншого походження, за умови, що кошти не надходитимуть до РФ.

Нагадаємо, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він маэ провести низку переговорів та взяти участь у засіданні Європейської ради.

У Брюсселі президент Володимир Зеленський вже зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Зеленський висловив Макрону співчуття у зв’язку з трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». А також глава української держави подякував Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України.

Також Зеленький провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсуллю фон дер Ляєн. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради у Брюсселі.