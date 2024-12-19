Зеленський прокоментував скорочення чисельності армії України на тлі можливих перемовин

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Зеленський заявив, що Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами президента, найкращою гарантією безпеки для України є членство України в  Альянсі

Отримання Україною запрошення до НАТО ще не дасть Києву права зменшити чисельність сил безпеки та оборони. Про це президент України Володимир Зеленський сказав журналістам в Брюсселі.

Коментуючи можливі мирні гарантії безпеки у межах мирних домовленостей президент нагадав, що найкращою гарантією для України було б членство України в  Альянсі, тому Україна і далі працює над отриманням запрошення до вступу.

Втім, Зеленський розглядає усі можливі типи гарантій, у тому числі «санкційні та фінансові». «Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде знову», – заявив він.

Президент підкреслив, що Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил.

«Найкраще – це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо», – заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що частиною гарантій має бути міцна економіка, у тому числі фінансування бюджетного дефіциту України під час війни, і тут Київ має успіх. «Ми знаємо , як закривати дефіцит у 2025 році», – пояснив він.

Як повідомлялося, 18 грудня Зеленський прибув до Бельгії. Тут він проведе низку переговорів та візьме участь у засіданні Європейської ради. 

Нагадаємо, у Брюсселі президент Зеленський також зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Ключовою темою переговорів у Брюсселі з генсеком НАТО стали гарантії безпеки для України.

До слова, нове командування НАТО у Вісбадені розпочало роботу з координації військової допомоги Україні від країн-партнерів.

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