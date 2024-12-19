Зеленський заявив про позитивні реакції на розміщення миротворців в Україні

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Володимир Зеленський поки не повідомив, хто саме підтримує введення миротворців

фото з відкритих джерел

Макрон вже розмовляв з деякими лідерами щодо відправки миротворців до України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну. Про це він повідомив журналістам після зустрічі з лідером Франції.

«Що стосується миротворців, ми проговорювали з Еммануелем його давню ідею. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Питання тут деталі, ми обговорюємо ці деталі», – сказав він.

Глава української держави додав, що позитивно сприймає те, що Макрон вже розмовляв з деякими лідерами щодо миротворців. 

«Поки що не хочу говорити деталі, тому що ми в процесі. І я бачу, що є вже позитив від деяких лідерів.. Це непростий процес», – додав Зеленський.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що європейським лідерам потрібно обережно підходити до питання миротворчої місії в Україні та не квапитися із нею.

На думку президента Фінляндії, миротворча операція є нереалістичною через небезпеку ескалації конфлікту з Росією та масштабність необхідних військових ресурсів. Потенційна миротворча операція потребуватиме величезної кількості військових сил.

До слова, Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії. Натомість Польща може відправити в Україну миротворців тільки під егідою НАТО.

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