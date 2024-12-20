Припинення вогню не може бути без чітких гарантій безпеки для України – президент

Президент наголосив, що для припинення вогню важлива сильна позиція нової адміністрації США, готової до посилення України та тотальних санкцій проти РФ

Зеленський: Ми не можемо жити із замороженим конфліктом

Україні потрібно мати надійні гарантії безпеки, щоб настало припинення вогню. Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради, повідомляє Офіс президента.

«Ми не можемо жити із замороженим конфліктом. Коли йдеться про припинення вогню в будь-якому конфлікті, у будь-якій війні, люди знають, що буде після цього, чим усе закінчиться. Треба знати, що буде завтра, для того, щоб сьогодні робити припинення вогню», – пояснив глава держави.

Президент наголосив, що Україна як ніхто хоче закінчення війни та встановлення сталого миру. Водночас Росія не хоче миру й постійно це демонструє.

Володимир Зеленський зазначив, що для досягнення миру Україна має бути в сильній позиції. Її складові – гарантії безпеки та чітка позиція партнерів щодо цього, стабільний фронт і виконання домовленостей про оснащення й тренування українських бригад.

Також необхідна фінансова підтримка, яка зараз, зокрема, забезпечена рішенням G7 про виділення Україні 50 млрд дол. США у вигляді кредиту. Його погашення відбуватиметься коштом доходів від заморожених російських активів.

Президент також наголосив на тому, що для припинення вогню важлива сильна позиція нової адміністрації США, готової до посилення України та тотальних санкцій проти РФ.

Нагадаємо, що 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він маэ провести низку переговорів та взяти участь у засіданні Європейської ради.

У Брюсселі президент Володимир Зеленський вже зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Зеленський висловив Макрону співчуття у зв’язку з трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». А також глава української держави подякував Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України.

Також Зеленький провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсуллю фон дер Ляєн. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради у Брюсселі і дав пресконференцію.