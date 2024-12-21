У рамках святкування прийдешнього Нового року, що відбудеться у готельно-відпочинковому комплексі Emily Resort, засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський та команда комплексу передали 2 мільйони гривень на потреби медичних закладів Львівщини.

Зокрема, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи отримав 1 мільйон гривень, а ще 1 мільйон передано Центру дитячої медицини лікарні «Охматдит».

Григорій Козловський зазначив: «На жаль, війна триває. Єдине, що ми можемо і маємо зараз робити — це вірити в Перемогу, підтримувати військових, працювати та донатити. Частину коштів ми перерахували тим, хто жертвує собою заради світлого майбутнього України. Іншу частину — тим, заради кого ми за це майбутнє боремось — для наших дітей».

Гарна традиція

Це вже другий рік поспіль, коли прибуток від новорічних заходів у Emily Resort скеровується на благодійність.

Додамо, що Григорій Козловський, ФК «Рух» та Emily Resort регулярно підтримують українських воїнів, медичні заклади та інші соціальні ініціативи. За минулий рік сума благодійної допомоги склала 24 мільйони гривень.

Проєкти реабілітації військових і цивільних в Emily Resort

Emily Resort також відомий своїми проєктами реабілітації військових і цивільних, які постраждали під час війни. Зокрема, на території комплексу діє програма «Понад усе», спрямована на лікування та відновлення українських бійців. На сьогоднішній день допомогу спеціалістів тут отримали 54 пацієнти.

«Я переконаний, що завдяки нашим спільним зусиллям майбутні покоління зростатимуть у мирній, незалежній, сильній та успішній Україні. Щодня висловлюю вдячність нашим захисникам за те, що вони дають нам можливість бути поруч із близькими та цінувати кожен новий день. Я впевнений, що Перемога неодмінно буде!», – підкреслив Григорій Козловський.

Emily Resort залишається прикладом поєднання бізнесу та благодійності, спрямованої на підтримку України у найскладніші часи.

А напередодні Григорій Козловський очолив «Рух» до перемоги над «Шахтарем» у льодовому двобої

Донецький «Шахтар» і львівський «Рух» зустрілися на льодовому майданчику комплексу Emily Resort у Винниках для незвичайного товариського матчу в хокейному форматі. І хоча замість шайби використовували тенісний м’яч, а ковзани замінили звичайним взуттям, атмосфера гри залишалася напруженою і спортивною.

Матч завершився перемогою «жовто-чорних» із рахунком 16:10. Головним героєм зустрічі став президент «Руху» Григорій Козловський, який забив вісім голів і був визнаний найціннішим гравцем (MVP) поєдинку.

Серед учасників гри були такі відомі постаті, як спортивний директор «Шахтаря» Даріо Срна, воротар Андрій Пятов і президент «Руху» Григорій Козловський. Команду «Руху» також представили генеральний директор Ігор Дедишин та ексгравець Юрій Паньків.

Підтримати Григорія Козловського на матчі прийшла дружина, відома українська співачка Юлія Думанська разом з донечкою Діаною. Разом з мамою дівчинка підготувала плакат в підтримку команді – «Рух вперед».

Григорій Козловський відомий не лише своєю роботою у футбольному клубі, а й активною підтримкою українських військових. Під його керівництвом проводяться численні благодійні ініціативи, зокрема футбольні матчі та турніри, кошти з яких спрямовуються на підтримку ЗСУ.

Академія «Руху»: виховання майбутніх футбольних зірок

Окрім успіхів у спорті, Козловський розвиває власний освітній проект – Академію «Руху», яка стала першим закладом такого рівня в Україні. Вона пропонує вихованцям якісну спортивну підготовку та сучасну інфраструктуру. Академія вже отримала престижну премію «Футбольна академія року» у 2023 році.

Благодійність – пріоритет для Козловського

Григорій Петрович Козловський активно підтримує Збройні Сили України. Завдяки його ініціативам було зібрано значні кошти для закупівлі дронів, теплих речей та іншої необхідної допомоги для військових. Григорій Козловський наголошує, що допомога армії є моральним обов’язком кожного українця, і його діяльність стала прикладом для інших представників футбольної спільноти.

Спорт та благодійність об’єднують Матч між «Рухом» і «Шахтарем» став не лише цікавою спортивною подією, а й ще одним прикладом, як спорт може інтегруватися з благодійністю, об’єднуючи українців навколо спільної мети.