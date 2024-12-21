Президент звільнив Сергія Корсунського з посади посла у Японії

Корсунський займав посаду посла у Японії з 14 квітня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Корсунського з посади надзвичайного і повноважного посла України в Японії. Про це йдеться в указі № 866/2024.

«Звільнити Корсунського Сергія Володимировича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Японії», – йдеться в тексті документа.

Що відомо про Корсунського?

Сергій Корсунський народився 10 серпня 1962 року в м. Київ. У 1984 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Указом Президента України від 14 квітня 2020 року № 142/2020 був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії.

Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Доктор фізико-математичних наук (прикладна математика, з 1991 р.). Заслужений економіст України. Працював у Турецькій Республіці, США, Державі Ізраїль.

На початку 2024 року «Главком» спілкувався із Сергієм Корсунським, де він заявляв, що роль Японії як провайдера безпеки збільшуватиметься, а також, що «серед потужних світових гравців, які однозначно за Україну, – саме Японія».

Нагадаємо, 20 грудня, Володимир Зеленський погодив понад 30 нових призначень українських послів. «Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами», – йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні.