В Україні зміняться правила обов’язкової евакуації населення

Рішення про обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалює ОВА за пропозицією військового командування

Якщо батьки відмовляються від обовʼязкової евакуації дітей, вона здійснюється поліцією, із передачею дітей органам опіки та піклування

Кабінет Міністрів України схвалив два законопроєкти щодо вдосконалення правового регулювання обов’язкової евакуації населення. Про це повідомляє пресслужба Міністра внутрішніх справ.

Документи передбачають наступне:

військові адміністрації можуть оголошувати обов’язкову евакуацію із територій бойових дій за пропозицією військового командування;

обовʼязкова евакуація може бути загальною або стосуватися лише окремих категорій населення: дітей, людей похилого віку чи осіб з інвалідністю;

обовʼязкова евакуація дітей здійснюється разом з одним з батьків, особою, яка їх замінює чи іншими законними представниками. Евакуація здійснюється органами опіки та піклування, з залученням Національної поліції;

якщо батьки відмовляються від обовʼязкової евакуації дітей, вона здійснюється Національною поліцією, із передачею дітей органам опіки та піклування;

рішення про обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалює обласна військова адміністрація за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Крім того, пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог воєнного стану. Зокрема, за порушення правил в’їзду та перебування у населених пунктах, де триває обов’язкова евакуація, без відповідних перепусток або посвідчень.

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.