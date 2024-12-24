Двоє депутатів Полтавської облради виявилися фанатами російського рубля та бізнесу РФ

На двох Микола Корецький та Юрій Лебедин володіють 32 млн російських рублів

Депутати Полтавської обласної ради Микола Корецький та Юрій Лебедин задекларували мільйони російських рублів. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Вони вірять у російський рубль? Посадовці, які досі мають заощадження у валюті ворога (список)».

У декларації за 2023 рік депутат-«батьківщинівець» Микола Корецький показав 28 млн російських рублів. Декларує депутат їх у вигляді позики, яку він дав іноземцю Валентину Дьяконову. Незакрите боргове питання триває, щонайменше з 2019 року, коли він вперше оприлюднив електронну декларацію.

«Главком» намагався поспілкуватися з Корецьким, але той зазначив, що в його декларації все вказано. Водночас депутат із Полтавщини, окрім російських рублів, досі має ще бізнес у РФ. Станом на грудень 2024 року, Микола Корецький залишається кінцевим бенефіціаром чотирьох компаній: ТОВ «КрАЗ Ростов», ТОВ «КрАЗ НН», ТОВ «Актив Плюс» і ТОВ «Готель Русь». Також політику належить дрібна частка акцій (0,01%) у російському ТОВ «Рускраз».

Як зазначає «Главком», готель «Русь» розташований за 30 км від столиці Росії. Основними клієнтами готелю депутата з Полтавщини є російські солдати та їхні родичі. Адже заклад розташований поряд з місцем дислокації військової частини 60-ї бригади управління першої гвардійської танкової армії Західного воєнного округу Сухопутних військ РФ. Також тут зупиняються співробітники «Уралтрансмашу», яке виробляє військову техніку та боєприпаси.

«Главком» наголошує, що Корецький є затятим борцем за права УПЦ МП – філії РПЦ в Україні, що прямо підтверджують і Володимир Путін, і патріарх Кирило. Так, восени минулого року депутат пропонував своїм колегам підтримати за звернення до Верховної Ради «щодо припинення антиконституційних дій відносно Української православної церкви» (бренд яким прикривається РПЦ в Україні). Тоді голосування провалилося.

Ще раніше, у перший рік повномасштабної військової агресії Микола Корецький навіть брав участь на Синоді УПЦ МП, що відбувся у столиці. У розповсюдженому звіті для виборців обранець твердив, що у травні 2022 року, на тому ж Синоді УПЦ остаточно обірвала всі зв’язки з РПЦ, а предстоятель церкви митрополит Онуфрій начебто припинив членство у Священному Синоді РПЦ.

«І це є беззаперечний факт, подобається це комусь, чи ні. Я не пропагую і не відбілюю нікого, я просто говорю, що є факт, якому важко щось протиставити – УПЦ не є МП», – казав Корецький (Насправді ж українські суди давно чітко артикулювали питання міцності зв’язків УПЦ і РПЦ – «Главком»). Про зв’язок з УПЦ МП і самим Онуфрієм досі прямо свідчить сайт самої РПЦ.

Ще один депутат Полтавської облради від партії «Довіра» Юрій Лебедин задекларував готівкою 4,06 млн російських рублів. Він, як і його колега Корецький, володіє російським бізнесом. Ідеться про компанію «СібНєфтєГазСтрой», яка зареєстрована на Алтаї. Лебедин має у ній 2,02% частки, які купив у 2017 році.

У 2019 році полтавський депутат отримав підозру за недекларування 126 млн грн. Однак Вищий антикорупційний суд звільнив його за термінами давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було заборонено здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів. Однак українці ще мають можливість продати їх. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Вони вірять у російський рубль? Посадовці, які досі мають заощадження у валюті ворога (список)».

До слова, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було заборонено здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів. Однак українці ще мають можливість продати їх.