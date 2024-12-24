Київ веде переговори про скорочення допомоги українцям у ЄС? Заява МЗС

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Тихий відреагував на статтю El Pais

фото: МЗС

Тихий заявив, що чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг за кордоном згідно з чинним законодавством

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував низку тверджень статті El Pais щодо повернення українських біженців з ЄС. Про це повідомляє МЗС.

Як зауважує Тихий, деякі твердження в статті газети некоректні.

«По-перше, український уряд не веде переговори про скорочення допомоги громадянам України в ЄС. По-друге, чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг згідно з чинним законодавством», – йдеться у заяві речника.

До того ж Тихий зазначив, що метою уряду є «створити позитивну мотивацію, а не перешкоди, для стимулювання добровільного повернення наших громадян».

Нагадаємо, іспанська газета El País писала, що Київ виступає на підтримку того, щоб держави-члени Євросоюзу скоротили допомогу українським біженцям як передумова для їхнього повернення на батьківщину.

Видання пише: «Уряд країни створює Міністерство національної єдності, яке сподівається залучити жителів за кордоном і пом’якшити демографічну кризу для розв’язання проблеми відновлення країни».

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