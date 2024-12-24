Напередодні Різдва та Хануки Зеленський зустрівся з представниками церков

Окремо президент подякував капеланам, які підтримують захисників і захисниць на фронті, і висловив сподівання на те, що військове капеланство розвиватиметься й надалі

Зеленський наголосив, що роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій важлива для адвокації України у світі

Президент України Володимир Зеленський напередодні Різдва та Хануки зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Про це інформує Офіс президента.

«Хочу подякувати вам за те, що ви з українським народом, підтримуєте людей, молитеся за всіх нас. Молитеся щодня за наших бійців – за тих, хто на фронті, хто поранений і кого, на жаль, немає, а також за цивільних українців, які працюють, живуть і навчаються в державі», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент подякував капеланам, які підтримують захисників і захисниць на фронті, і висловив сподівання на те, що військове капеланство розвиватиметься й надалі.

Глава держави наголосив, що роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій важлива для адвокації України у світі. Адже РФ намагається використовувати церкву для впливу на думку українців, які через війну виїхали за кордон.

Нагадаємо, окупанти вбили 50 священників та зруйнували близько 700 церков в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю християнському медіа CBN News.

Раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) перед очікуваним розглядом законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Всеукраїнська Рада церков підтримала заборону Московського патріархату.