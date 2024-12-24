Умєров відповів, чи Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році

Міністр оборони зазначив, що близько 50% військової допомоги надходить Україні від США

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що країна отримуватиме достатню кількість військової допомоги у 2025 році. Про це він зауважив в ефірі телемарафону.

«Останні кілька місяців працювали на двосторонніх відносинах з американськими та європейськими партнерами. Проаналізували, що було передано як військову допомогу за останні 2,5 року, зробили пріоритетність, оплатили дуже багато того, що цього року буде зроблено, а постачання буде в наступному році», – сказав Умєров.

Міністр також сподівається, що допомога буде суттєвою.

«У цьому році ми плідно попрацювали з партнерами. Хочу зазначити, що третина цих інвестицій була наша державна. Ми створили свій власний оборонно-промисловий комплекс», – наголосив Умєров.

Міністр оборони зазначив, що близько 50% військової допомоги надходить від США, понад 40% – від європейських партнерів, а решта припадає на інших партнерів та вкладення України.

Нагадаємо, що Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах програми DPL. Як зазначило Міністерство фінансів, фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в межах Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії. Залучені кошти спрямують на зміцнення української економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

Також Україні від США надійшов $1 млрд, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.