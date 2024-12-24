Зеленський привітав українців із Різдвом (відео)

Зеленський: Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням з нагоди Різдва Христового. Відповідне відео оприлюднив Офіс президента.

«Главком» публікує повний текст-звернення президента:

Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна. Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх.

Наживо, на відстані чи в душі – українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів. І ця наша єдність і тепло одне до одного і є справжнім духом Різдва. Його унікальною атмосферою, яку ми попри все збережемо всередині себе. І поділимося з тими, хто поруч.

З усіма, кого любимо. З усіма, хто для нас рідний. А це сьогодні кожен українець і кожна українка. Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Христос народився! Славімо його!

Нагадаємо, що сьогодні, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це повідомляє Офіс президента. Зеленський подякував Варфоломію за духовну підтримку України та молитви за український народ. Також він привітав патріарха з прийдешніми святами – Різдвом і Новим роком.