Максим Шкіль та його компанія «Автострада», одна з найбільших дорожньо-будівельних компаній України, опинилися в центрі гучного розслідування через численні порушення під час будівництва мосту в Чернігові. Як стверджує політичний експерт Богданов (джерело), замість нових металевих конструкцій компанія використала вживані, проте оплата була здійснена за ціною нових. Загальна вартість проєкту склала 5,806 млрд грн.

Корупція, яка вражає масштабами: деталі порушень

Тимчасовий міст за понад 300 млн грн

Компанія «Автострада» Максима Шкіля побудувала тимчасовий міст, який використовували лише кілька місяців, за понад 300 млн грн. Для цього були закуплені металеві труби за ціною нових, хоча їхній стан свідчить про вторинне використання. Експерти оцінюють переплати на цьому етапі у 180 млн грн.

Компанія «Автострада» Максима Шкіля побудувала тимчасовий міст, який використовували лише кілька місяців, за понад 300 млн грн. Для цього були закуплені металеві труби за ціною нових, хоча їхній стан свідчить про вторинне використання. Експерти оцінюють переплати на цьому етапі у 180 млн грн. Завищені витрати на демонтаж

Демонтаж тимчасового мосту, за який відповідала компанія «Автострада» Максима Шкіля , обійшовся у понад 42 млн грн. Крім того, під час розбирання старого мосту використовувалася техніка, хоча за проєктом передбачався ручний демонтаж. Завищення витрат на цьому етапі оцінюється у додаткові 60 млн грн.

Демонтаж тимчасового мосту, за який відповідала компанія , обійшовся у понад 42 млн грн. Крім того, під час розбирання старого мосту використовувалася техніка, хоча за проєктом передбачався ручний демонтаж. Завищення витрат на цьому етапі оцінюється у додаткові 60 млн грн. Металоконструкції для нового мосту

Металеві конструкції, використані компанією «Автострада», коштували 915 млн грн із ПДВ, тоді як середня ринкова ціна була на 25% нижчою. Завищення витрат на цьому етапі досягло 395 млн грн.

Максим Шкіль та «Автострада»: питання відповідальності

Проєкт нового мосту, який реалізувала компанія «Автострада» Максима Шкіля, не відповідає реальним потребам регіону. Замість стандартного мосту для дороги II категорії був побудований внекласний міст, розрахований на інтенсивний рух вантажного транспорту. Це рішення збільшило вартість проєкту на 1,8–2,3 млрд грн, хоча дорога веде в центр Чернігова, де рух вантажівок і так обмежений.

Максим Шкіль та Автострада під прицілом розслідувань

«Автострада» не вперше опиняється у центрі скандалів, пов’язаних із завищенням вартості проєктів та неефективним використанням державних коштів. Будівництво мосту в Чернігові стало ще одним прикладом можливої корупції, яка потребує ретельного розслідування.