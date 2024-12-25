У четвер можна буде онлайн проголосувати за кандидата у Антикорупційну раду при Міноборони

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У четвер можна буде онлайн проголосувати за кандидата у Антикорупційну раду при Міноборони

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