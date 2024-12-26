Чому військових звинувачують, а корупціонерів покривають: аналіз ситуації від Віталія Шабунінааналіз ситуації від Віталія Шабуніна

Члени оборонного комітету Ради не лише виправдовують корупційні схеми, а й намагаються покарати тих, хто їх викриває, стверджує голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Розслідування провідних медіа США і ЄС, таких як Washington Post та Politico, привернули увагу до корупційних скандалів в оборонному секторі України. Серед них – закупівля непрацюючих мін для фронту та розкрадання 23 мільярдів гривень за так званим “польським контрактом”. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін критикує оборонний комітет Верховної Ради за бездіяльність і захист корупціонерів замість вирішення проблем.

Як повідомляє видання Контракти, Шабунін нагадує, що оборонний комітет не лише не визнає корупції, а й відкрито звинувачує тих, хто виносить проблему в публічну площину. Наприклад, у випадку з непрацюючими мінами комітет заявив, що винні військові, які “не дотримались умов зберігання”. Представник комітету, депутат від партії “Слуга народу” Федір Веніславський, запевняє, що за “сухої погоди міни не давали збоїв”.

Рішення комітету про розкрадання 23 мільярдів гривень також викликає обурення. Члени комітету зазначили, що ця справа “не несе загрози обороноздатності держави”. Ба більше, замість розслідування, комітет звернувся до СБУ з проханням покарати тих, хто публічно розповів про ці схеми, звинувачуючи їх у створенні “суспільної напруженості”.

За словами Шабуніна, така поведінка оборонного комітету – це не нова практика. Він нагадує про скандал із закупівлею курячих яєць для армії за ціною 17 гривень за штуку, тоді як ринкова ціна була вдвічі меншою. Голова оборонного комітету, “слуга народу” Олександр Завітневич, заявляв, що звинувачення в завищених цінах є безпідставними. Проте Державна аудиторська служба підтвердила, що яйця справді купували за вказаною ціною, чим спростувала слова депутата.

Ще одним гучним скандалом стала закупівля неякісних зимових курток для військових. Віталій Шабунін наголошує, що депутат оборонного комітету Сергій Касай, родичі якого фігурують у цій справі, отримав підтримку від своїх колег. Депутат Веніславський виправдовував Касая, заявивши, що той “не мав уявлення про діяльність свого племінника”. На додачу, донька та племінник Касая в той самий період придбали елітну нерухомість у Дубаї вартістю 37 мільйонів гривень.

Шабунін підкреслює, що Касай і досі залишається членом оборонного комітету, який, за словами активіста, не лише не реагує на корупційні схеми, а й звинувачує в їх наслідках військових.

Шабунін звертає увагу на те, що кругова порука в оборонному комітеті Ради стає системною проблемою. Комітет, який має забезпечувати прозорість і відповідальність у питаннях оборони, перетворюється на орган, що прикриває корупціонерів. Замість того, щоб розслідувати неефективність у закупівлях і поставках для фронту, комітет намагається звинувачувати військових або переслідувати тих, хто розповів про корупційні схеми.

Водночас активіст наголошує, що саме журналісти й громадські організації сьогодні стоять на захисті інтересів військових. Вони спільно працюють над тим, щоб розкрити махінації з постачанням неякісних боєприпасів і відновленням корупційних схем у закупівлях зброї.

Попри наявність у комітеті окремих сильних і відповідальних депутатів, їхній вплив залишається мінімальним. Шабунін підсумовує, що нинішній склад оборонного комітету, на жаль, став частиною проблеми, а не її вирішення.