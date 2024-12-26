Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні

Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй
фото: Офіс президента України
Указ президента України вже оприлюднено на сайті глави держави
Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Про це йдеться в указі президента України №881/2024 від 26 грудня 2024 року, оприлюдненому на сайті глави держави.
«Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні», – ідеться у документі.
Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй. Згодом очолив Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України.
До слова, 21 грудня Зеленський підписав указ про скасування як нереалізованого указу щодо призначення на посаду постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні ексзаступниці очільника МЗС Еміне Джапарової.