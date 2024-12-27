Корейців на Курщині добивають свої ж, аби вони не потрапили в полон – Зеленський

За даними Білого дому, в Курській області за останній тиждень північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими

Північнокорейські військові зазнають багато втрат. Російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон – їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту», – каже він.

Українській президент підтвердив, що Сили оборони змогли взяти декількох полонених солдатів КНДР.

«Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян», – наголосив президент.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон пораненого солдата з Північної Кореї в Курській області. Крім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом.

Згодом розвідка Південної Кореї повідомила, що перший солдат КНДР, якого ЗСУ взяли у полон на Курщині, помер від отриманих травм.

За даними офіційних осіб Південної Кореї, до Росії наразі вже було направлено близько 11 тис. північнокорейських військових. Певну частину з них після тренування та підготовки направили в Курську область, щоб брати участь у складі російської армії у боях проти Сил оборони України.

До слова, 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

Варто зазначити, що за даними Білого дому, у Курській області лише за останній тиждень північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими.