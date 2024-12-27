МЗС прокоментувало заяву Лаврова щодо діалогу за спиною України

Тихий зауважив, що Лавров не лише воєнний злочинець, але ще й патологічний брехун

Україна не має підстав вірити заявам глави МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що Франція нібито через «закриті канали» пропонувала Росії діалог щодо російсько-української війни без участі Києва. Про це на брифігну заявив спікер МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що немає підстав вірити черговій брехні Росії, але є підстави довіряти нашим союзникам.

«Мета цих коментарів зрозуміла – посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною та союзними, між союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно дотримуються», – сказав речник МЗС.

Тихий зауважив, що Лавров не лише воєнний злочинець, але ще й патологічний брехун.

«Це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян в Бучі – це постановки, це фейки. Мені здається, що після цих слів сприймати будь-які його одкровення – це не поважати себе. У нас немає підстав вірити цій брехні», – додав спікер МЗС.

Нагадаємо, Росію не влаштовує перемир’я у війні, яку вона веде проти України. Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив у інтерв’ю в програмі «60 мінут», яку ведуть пропагандисти Ольга Скабєєва та Євген Попов. Міністр зазначив, що РФ «не відчуває жодних ілюзій» щодо перспектив перемир’я у 2025 році. При цьому Лавров послався на заяви очільника Кремля Володимира Путіна, що нібито він не раз зазначав, що РФ ніколи «не уникає переговорів» щодо завершення війни проти України.

Також Росія заявляє, що переговори з Україною повинні базуватися виключно на умовах, які були озвучені в Стамбулі, і відмовляється від будь-яких компромісів.

Окрім того, російська влада знову звинуватила Україну у «зривах домовленостей» і висловила нові погрози щодо територіальної цілісності України. Зокрема, Україні закидали недотримання міжнародних зобов’язань і попередили про ймовірність ще більших територіальних втрат. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нагадав про три угоди, які, за його словами, начебто були зірвані Києвом. Про це він заявив на «XVI Асамблеї Російського світу», а його цитати були надані російськими пропагандистськими ЗМІ.