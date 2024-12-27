Нардеп Куницький вже три місяці перебуває у США з «тижневим відрядженням» від Ради

Олександр Куницький оформив відрядження в США у період з 21 по 28 вересня 2024-го року

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». З того часу нардеп не повертався. Про це повідомляють «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах та у депутатських колах.

Зазначається, що у це відрядження він виїхав вже після того, як Державне бюро розслідувань у грудні 2023-го року почало розслідувати обставини його іншого виїзду за кордон, влітку 2023-го року – коли Куницький отримав від голови ВР дозвіл на виїзд у короткострокове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні.

У коментарі «Схемам» голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що «сам факт порушення кримінальної справи не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів». Востаннє Куницький брав участь у голосуванні під час пленарних засідань 17-20 вересня цього року, а в комітеті з питань правоохоронної діяльності, членом якого він є, кажуть, що востаннє депутат був присутній в жовтні, в режимі відеоконференції.

Як стало відомо «Схемам», Олександр Куницький оформив відрядження в США у період з 21 по 28 вересня 2024-го року. Мета поїздки – «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва».

У Верховній Раді на запит «Схем» не надали інформації про це відрядження, зазначивши, що «відомості щодо службових відряджень народних депутатів України під час дії особливого періоду віднесені до переліку відомостей, що становлять службову інформацію». Водночас в Апараті ВР наголосили, що «відшкодування витрат на відрядження за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалося».

З України депутат виїхав 23 вересня – і станом на грудень вже три місяці як не повертається. Відповідно до електронної системи Ради, востаннє депутат брав участь у пленарних засіданнях парламенту з 17 по 20 вересня (20-го вересня весь день «не голосував»). Але ще в жовтні, в режимі відеоконференції, був присутнім на засіданні свого комітету – з питань правоохоронної діяльності – про це «Схемам» повідомив його голова Сергій Іонушас.

«Після цього в засіданнях комітету не брав участь, наскільки мені відомо, і у засіданнях ВРУ теж», – зазначив Іонушас.

У коментарі журналістам перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко повідомив, що, за його інформацією, Апарат парламенту намагався зв’язатись із депутатом, але «не отримав чіткої відповіді».

«Як керівництво Верховної Ради, ми завжди наголошуємо на необхідності дотримання дисципліни та присутності депутатів на засіданнях. Головуючий завжди звертається до відсутніх депутатів відповідно до регламенту. Звичайно, це неприємна ситуація. До того ж, Куницький не єдиний випадок – були й інші депутати з подібними ситуаціями», – зауважив Корнієнко.

Куницький отримав дозвіл на закордонне відрядження до США вже після того, як українські правоохоронці почали розслідувати обставини його іншого виїзду до Ізраїлю, влітку 2023-го року, в умовах заборони на виїзд за кордон без належних підстав для посадовців. Тоді, як з’ясували «Схеми», Куницький отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом п’яти днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Після чого тодішній генеральний прокурор Андрій Костін ініціював кримінальне провадження – за статтями «службове підроблення» та «використання завідомо підробленого документа». «Схеми» звернулись до ДБР, яке розслідує цю справу, щоб уточнити, на якому вона етапі і які слідчі дії проведені, але у відповідь в Держбюро зазначили, що ця інформація є закритою.

Водночас джерела журналістів у правоохоронних органах повідомили, що в межах цього розслідування ДБР, Куницькому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід та не встановлювали будь-які інші обмеження.

«Схеми» запитали у голови парламенту Руслана Стефанчука, яким чином Куницький зміг отримати дозвіл на виїзд за кордон, коли триває розслідування щодо його іншого відрядження.

Спікер ВР зазначив: «Сам факт порушення кримінального провадження не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів, лише рішення суду, яке вступило в законну силу або факт накладення судом якогось обмежувального характеру. (…) Тут у Верховній Раді я завжди вимагаю і сам дію лише в межах і спосіб, як цього вимагає 19 стаття Конституції України».

Редакція намагалась отримати коментар самого Куницького, але ні він, ні його помічниця на дзвінки та повідомлення не відповіли.

При цьому на фейсбук-сторінці депутата майже щодня з’являються нові сторіс, зокрема щодо інциденту, який трапився на початку війни. У березні 2022 року Куницького затримали через зйомку блокпосту. Зараз щодо поліцейських триває судовий процес.

На початку листопада проєкт Bihus.Info повідомив, що нардеп від «Слуги народу» Куницький, ймовірно, виїхав з країни. 17 грудня видання УП повідомило, що депутат осів в США і досі не повернувся на батьківщину. За словами співрозмовника «Української правди», Куницький повідомив фракцію «слуг», що не повернеться в Україну, «поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра».

Також Куницький зазначив, що нібито готовий скласти мандат.

Нагадаємо, ще у грудні 2023 року Генпрокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Куницького після оприлюднення журналістами інформації про його закордонні поїздки. Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді, – про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

До слова, правоохоронці отримали повідомлення про побиття в центрі Києва. Потерпілий заявляє, що його вдарив народний депутат Олександр Куницький. Також у мережі з’явилося відео, де ймовірний потерпілий розповідає правоохоронцям про інцидент. Зокрема, на відео потрапив і сам Куницький, який показав правоохоронцям своє посвідчення депутата.

Олександр Куницький не вперше вже потрапляє в курйозні ситуація. Раніше він та нардеп-втікач Артем Дмитрук потрапили в скандал, побивши хлопця.

Як повідомлялося, Олександр Куницький побився з Миколою Тищенком у приміщенні Верховної Ради.