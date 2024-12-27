“Батальйон Rolls-Royce”. Хто з українців придбав 13 нових Rolls-Royce на третьому році великої війни
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49 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність у голови МСЕК Крупи і покривали її – Бутусов
- Микола Завтрогляд
- 19 Жовтня, 2024
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Чоловік керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи під час обшуків у неї вдома. Фото: ДБР Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним […]
Кім пояснив, чому взяв на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Віталій Кім. Фото: Getty Images Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім узяв на поруки народну депутатку Ірину Кормишкіну (раніше – Аллахверідєва) через її повну […]