Сирський анонсував нові стандарти підготовки військових: що зміниться

Сирський: Якісна підготовка – це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про плани збільшити термін підготовки військовослужбовців до участі в бойових діях до двох місяців, забезпечити 14-денну адаптацію новобранців у бригадах та щодо оновлення стандартів ьазової військової підготовки. Про це головком повідомив у соцмережі Facebook.

«Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці. Адже якісна підготовка – це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів. Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця – замість колишнього 30-денного навчання», – написав Сирський у соцмережах.

Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб.

«Проте, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою», – вказав головком.

Сирський повідомив про це за підсумками річної наради з питань підготовки військовослужбовців. Він також вказав, що заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення.

«Визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації (SERE) за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого, кожен з яких має свої специфічні завдання та методи навчання. Новий стандарт затверджено наказом Міністерства оборони України. Він розроблений на основі стандарту НАТО та враховує національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час відсічі агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів: за даними Генштабу, в середньому незайнятими є близько 25% інструкторських вакансій. Про це повідомили у 151-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ, йдеться у репортажі «Главкома».