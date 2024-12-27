В Україні з’явилося нове свято: президент підписав указ

Свято має на меті зміцнити єдність і злагоду українського народу та утвердити національну та громадянську ідентичність

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №883/2024 про запровадження нового державного свята – Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Про це йдеться в тексті документа.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками національних спільнот і корінних народів України та оголосив про запровадження в Україні Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

«Зустрівся з представниками національних спільнот і корінних народів України. Вдячний всім за єдність у захисті нашої держави і нашої спільної незалежності у війні, на фронті, де є представники всіх наших народів – усі громади України. Вдячний за той внутрішній мир в Україні, який характеризує нашу державу й допомагає вистояти в цей час», – написав він.

Як зазначено в указі свято запроваджено з метою «зміцнення єдності і злагоди українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України, засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором».

Варто зазначити, що День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття відзначатимуть щорічно 21 травня.