Уряд звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА

Причини звільнення не називають, як і тих, кого призначать замість Кравченка та Проніна

Уряд підтримав рішення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення керівника Київської обласної військової адмінстрації Руслана Кравченка та глави Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Про це йдеться в повідомленні уряду.

Причини звільнення не називають, як і тих, кого призначать замість Кравченка та Проніна.

Філіпа Проніна призначили очільником Полтавської ОВА у 2023 році. До того він обіймав посаду заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Філіп Пронін фото з відкритих джерел

Його попередника – Дмитра Луніна – звільнили на тлі розслідування журналістів щодо його зв’язків з Telegram-каналом «Труха», який публічно звинувачували в поширенні фейків, підігруванні російській пропаганді та публікуванні відео чи фото наслідків ракетних ударів росіян.

Руслан Кравченко також отримав свою посаду в Київській ОВА у 2023 році. Попереднього очільника адміністрації Олексія Кулебу натомість призначили заступником керівника Офісу президента.

Руслан Кравченко фото з відкритих джерел

Раніше Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив звільнити з посади голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

Також Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Національної служби здоров’я України Ірину Надашкевич.