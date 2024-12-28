Зеленський відреагував на запровадження американських санкцій проти Іванішвілі

Раніше Україна застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та ключових провладних осіб

Український президент Володимир Зеленський прокоментував введення обмежень Сполученим Штатами проти засновника та голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі. Зеленський подякував Сполученим Штатам за «сильний крок на підтримку грузинського народу й усього нашого регіону». Відповідне повідомлення з’явилося в соцмережах українського лідера.

«Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна. Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнація демократії для одного народу та поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів», – розповів він.

Президент наголосив, що Україна вже застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та ключових провладних осіб.

«Зараз ще одна рішуча дія – сильні санкції Америки. І ми закликаємо всіх європейських партнерів, усіх партнерів у світі, які цінують нормальне життя й свободу народів, застосувати саме такі санкції проти Іванішвілі, щоб він усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу. Віримо, що жодні мафіозі не зможуть вкрасти мрію грузинського народу про вільне життя в сім’ї вільних народів, у європейській спільноті», – додав очільник України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти Бідзіни Іванішвілі, засновника та голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія». Вашингтон оголосив грузинського політика персоною нон грата «за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації».

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців. Тоді Зеленський закликав партнерів теж запровадити санкції проти грузинської влади.