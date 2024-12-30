Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися

Друг Путіна йде ва-банк

Україна не продовжуватиме транзит російського газу до Євросоюзу у наступному році. Рішення остаточне, запевнили в українському уряді. Хоча цьому передували місяці переговорів і розмови про транспортування блакитного палива з Азербайджану.

Серед головних лобістів збереження транзиту до останнього залишається прем’єр-міністр Словаччини. Роберт Фіцо встиг провести кілька зустрічей з українськими посадовцями і навіть з’їздити до Москви, ставши третім європейських лідером, який з початку великої війни тиснув руку Володимиру Путіну.

Фото: EPA/UPG Володимир Путін і Роберт Фіцо тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі, 22 грудня 2024 р.

Але зі своїми газовими забаганками Фіцо, схоже, залишився у Євросоюзі наодинці. Навіть його угорський друг Віктор Орбан знайшов альтернативу поставкам російського газу через Україну. Подібна ситуація і з Австрією, яка ще кілька місяців тому тотально залежала від російського газу, частка російського газу у загальному імпорті іноді сягала 90 %. Але у листопаді Відень остаточно розсварився з Москвою і “Газпром” припинив постачання.

Європейська мережа операторів систем передачі газу (ENTSOG) змоделювала кілька можливих сценаріїв розвитку подій цієї зими. Якщо узагальнити — енергетичної кризи не станеться за жодного варіанту. Навіть якщо Європу спіткають сильні морози, під кінець опалювального сезону у сховищах ще залишатиметься стратегічний запас блакитного палива. Розумною альтернативою російському ресурсу є поставки скрапленого газу.

“Громадяни Угорщини та Словаччини мають пам’ятати, що єдиною причиною їх можливих проблем із енергозабезпечення є широкомасштабна агресія Російської Федерації. Та її гібридна підтримка власними проросійськими урядами, що мають усі можливості зіскочити із московської енергетичної голки, але не хочуть цього робити свідомо — через корупційні зв’язки з Кремлем, — вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Втім словацький прем’єр вирішив йти напролом і всі прокльони спрямував на Київ. Спочатку Роберт Фіцо звинуватив президента України у корупції. Мовляв, Володимир Зеленський пропонував йому хабар у півмільярда євро. Втім ситуація виявилася геть іншою — Україна пропонувала Словаччині компенсацію за припинення поставок російського газу за рахунок заморожених російських активів. Хоча Київ міг би цього і не робити, бо для зупинки транзиту є всі законні підстави — контракт між “Нафтогазом” та “Газпромом” закінчиться 31 грудня цього року.

Фото: entsog.eu Потужності ENTSOG

Також Україна пропонувала Словаччині допомогу у пошуках альтернативи газу з Росії, але насправді Братислава і так має де купувати пальне. А всі заяви, що, мовляв, через Україну словаки мерзнутимуть взимку — лише політичні спекуляції.

“У Словаччину заходять чимало трубопроводів, які можуть абсолютно спокійно забезпечити цю країну з європейського ринку. Але ця фінансовий удар для словаків, точніше для політичної сили, яку очолює Фіцо. Бо цей газ буде на третину дорожчим”, — пояснює економіст Олег Пендзин.

Нервові заяви Роберта Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини відкрито погрожує помстою Україні за припинення транзиту російського газу. Мовляв, 1 січня його уряд оцінить ситуації і може застосувати “заходи у відповідь”. Роберт Фіцо записав десятихвилинне емоційне звернення, в якому, фактично, зізнався у планах вчинити протиправні дії, зокрема, зупинити продаж електроенергії до України.

“Якщо погроза перекрити поставки електроенергії до України це блеф, то з 1 січня він стане очевидним. Тоді Фіцо отримає політичні втрати серед свого електорату та оточення, виглядаючи слабким та пустослівним. Якщо це не блеф, а реальний намір і він буде намагатися його втілити, то будуть правові та фінансові наслідки для Словаччини та їх оператора системи передачі”, — впевнений експерт з питань кліматичної та енергетичної політики кампанії Razom We Stand Олег Савицький.

Фото: скрин відео з Youtube Олег Савицький

Словаччина — не найбільший продавець електроенергії до України. Втім залежність від Братислави все ж є, але щоб зрозуміти її рівень, варто проаналізувати два головних показники.

Перший — загальні обсяги імпорту електроенергії. З 2022 року українська енергомережа є частиною загальноєвропейської. Відповідно — купувати електроенергію або просити аварійної допомоги ми можемо лише у країн ЄС. Головно йдеться про сусідів: Польщу, Словаччину, Румунію та Угорщину. І саме остання є найбільшим продавцем електроенергії до України. Фактично кожен другий імпортний кіловат згенерований саме в Угорщині. Частка Словаччини менша.

“За підсумками 2024 року частка Словаччини у імпорті електроенергії складає 23,4 %. Якщо взяти до уваги листопад, то там цифра буде дещо більшою — 34 %. Якщо інші сусіди України, скажімо, Польща чи Румунія, зуміють наростити обсяги поставок, то я думаю, що нам вдасться замістити словацький імпорт. Але питання у тому, що цей імпорт не відбувався безкоштовно. Цю електроенергію УКраїна оплачувала за цінами європейського ринку”, — каже директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович.

Другий показник, який варто враховувати — це обсяг пропускної потужності на кордоні. І тут на Словаччину припадає ще менший показник. Між Україною та Словаччиною працює лише одна лінія на 400 кіловольт.

Фото: sepsas.sk

“Йдеться про 15 % від загальної пропускної спроможності. У разі якщо буде якесь блокування імпорту з боку Словаччини, то ці відсотки просто перерозподілені між іншими напрямками. Тут взагалі не варто говорити про якусь цифру залежності, тому що не буде імпорту за одним маршрутом, то його надолужать деінде”, — вважає фахівець енергетичної галузі Геннадій Рябцев.

Ще один важливий нюанс — Росія взяла під приціл підстанції біля кордону України та ЄС. Ці об’єкти відповідають за імпорт електроенергії. Ворог уже кілька разів намагався атакувати їх ракетами та дронами під час останніх масованих обстрілів.

Нервова заява і погрози Роберта Фіцо дістали гостру реакцію від української влади. Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль доручив прем’єру Словаччини розпочати другий фронт проти України. При цьому нехтуючи інтересами словацького народу. Український президент зауважив: Роберт Фіцо відмовився від компенсації за зупинку транзиту російського газу і продовжує просувати інтереси Кремль. До того ж, Словаччина отримує від України близько 200 млн доларів на рік за продаж електроенергії.

“Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й “шахедами” значної частини української теплової та гідрогенерації електрики”, — нагадав Володимир Зеленський.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті ЄС у Брюсселі, 19 грудня 2024 р.

Словацький уряд шкодить сам собі

Примітивний шантаж України вже загнав словацького прем’єра у глухий кут. Політична ситуація у Словаччині далека від стабільності і підвищення цін на енергоносії може вдарити по позиціях Роберта Фіцо. Водночас зростає невдоволення і від його загравань з Московою та все більшої кількості конфліктів з Європейською комісією.

Словацький прем’єр, схоже, пішов вже на крайній захід. Але задум Роберта Фіцо приречений на провал і не лише через те, що Україна має всі можливості обійтися без словацької електроенергії. Чільник уряду зазіхнув на незалежність оператора систем передачі Словаччини — SEPS.

“Оператори систем передачі працюють незалежно від бажань національних урядів. І це одна з умов створення будь-яких енергетичних регуляторів. Тому це велике питання, чи зможе Фіцо в принципі вплинути на дії компанії. І ще варто розуміти, що згідно із регламентами, ненадання аварійної допомоги у разі, якщо одна із сторін її потребує — це дуже суттєве порушення. І якщо словацький оператор під тиском уряду відмовить у наданні допомоги, це призведе до розслідування ситуації з боку Єврокомісії”, — каже Геннадій Рябцев.

“Укренерго” та словацький SEPS ще 2021 року підписали угоду про про постачання електроенергії в рамках аварійної взаємодопомоги. Тобто користуватися такою опцією може не лише Україна, а й сама Словаччина.

Фото: Energie-portal.sk Компанія SEPS

Аварійна допомога — це важливий механізм “здорового” функціонування загальноєвропейської мережі. У випадку дефіциту одна країна може попросити електроенергії у іншої, але знову ж таки — не безкоштовно.

Цей механізм не варто плутати безпосередньо з імпортом, який відбувається планово. Постачання електроенергії в рамках аварійної взаємодопомоги є не тільки економічною моделлю, а так само й гуманітарною місією. Адже дозволяє уникнути аварійних ситуацій чи вимушених знеструмлень.

Зупинкою експорту електроенергії Роберт Фіцо також порушить норми, які прописали в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. У документі йдеться, що не може бути жодних обмежень між країнами на продаж енергетичних товарів. Виключення можуть наставати лише в умовах запровадження надзвичайного стану.

“У енергетиці надзвичайний стан може оголошувати лише оператор. Якщо Роберт Фіцо піде на політичний крок, то тоді треба буде з’ясовувати, чи не є це порушенням 271 статті Угоди про асоціацію.Вона говорить: навіть якщо існують якісь обмеження, то вони не мають бути засобом дискримінації чи прихованого обмеження торгівлі. Тому тут також можна буде апелювати до Єврокомісії. І я не думаю, що у ЄС будуть від цього у захваті”, — пояснює Роман Ніцович.

Фото: informator.ua Роман Ніцович

Україна готувалася до зупинки транзиту російського газу і неодноразово попереджала про такі плани партнерів з Євросоюзу, наголосив міністр енергетики України. Герман Галущенко написав листа до Єврокомісії, Енергетичного співтовариства та Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-Е). Український урядовець закликав ці інституції відреагувати на погрози Робета Фіцо.

Крапку у маніпуляціях довкола транзиту російського газу поставила Європейська комісія. Там повідомили — до припинення поставок з 1 січня 2025 року готові, ця ситуація є цілком передбачуваною, до неї готувалися понад рік.

Якщо ж Словаччина таки зупинить продаж електроенергії до України і продовжуватиме нагнітати ситуацію, то у руках Києва залишається дуже серйозний козир — транзит російської нафти. За рахунок неї, скажімо, працює найбільший переробний завод Словаччини. А транзит нафти українською трубою також потребує значних витрат електроенергії.