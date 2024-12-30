Ексголова Київської ОВА Кравченко очолить Податкову – нардеп

Кого призначать замість Кравченка, поки невіломо

Руслан Кравченко отримав свою посаду в Київській ОВА у 2023 році

Колишнього голову Київської ОВА Руслана Кравченка буде призначено в.о. голови Державної податкової служби України. Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп «Голосу» Ярослав Железняк.

«У нього біографія все ж таки більше робота у прокуратурі. Але подивимось», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, уряд підтримав рішення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення керівника Київської обласної військової адмінстрації Руслана Кравченка та глави Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Причини звільнення не називають, як і тих, кого призначать замість Кравченка та Проніна.

Руслан Кравченко отримав свою посаду в Київській ОВА у 2023 році. Попереднього очільника адміністрації Олексія Кулебу натомість призначили заступником керівника Офісу президента.

Раніше Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення звільнити з посади голову Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

Також Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Національної служби здоров’я України Ірину Надашкевич.