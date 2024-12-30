Президент звільнив заступника Єрмака – Главком

З липня 2014 року Машовець займався організацією військово-технічної допомоги для української армії

Роман Машовець був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента у 2020 році

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Романа Машовця. Він був заступником керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі президента №889/2024.

«Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади заступника керівника Офісу президента України», – зазначено в документі.

Указ президента про звільнення Романа Машовця скріншот

Як відомо, Машовець закінчив Київський військовий ліцей, Київський інститут Сухопутних військ за спеціальністю «Бойове застосування підрозділів військової та спеціальної розвідки», Об`єднаний інститут воєнної розвідки при Національній академії оборони України за спеціальністю «Військове управління у міжнародних відносинах».

З 1993 по 2008 рік – служба у Збройних Силах: розпочав службу в морському підрозділі спеціального призначення – бойові плавці; продовжував у підрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у миротворчій місії в Сьерра-Леоне, також у складі українського контингенту в Іраку.

З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля джерел створення Сил спеціальних операцій ЗСУ. Співавтор закону про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Здійснив 25 відряджень до зони бойових дій на сході України.

Указом президента України 22 квітня 2020 року призначений на посаду заступника керівника Офісу президента України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка та Філіпа Проніна з посад керівників Київської та Полтавської ОВА.

Раніше уряд підтримав рішення президента України Володимира Зеленського щодо звільнення керівника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка та глави Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Як наголошував нардеп Ярослав Железняк, колишнього голову Київської ОВА Руслана Кравченка буде призначено в.о. голови Державної податкової служби України. Руслан Кравченко отримав свою посаду в Київській ОВА у 2023 році. Попереднього очільника адміністрації Олексія Кулебу натомість призначили заступником керівника Офісу президента.

Натомість, за словами нардепа, Філіп Пронін піде на голову Державної служби фінансового моніторингу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив призначення кандидатів на пост голів Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій.