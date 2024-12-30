Що означає зупинка Україною українського газу

Фото: utg.ua

Історія питання

Українська ГТС забезпечувала транзитний шлях для радянського, а потім російського газу до європейських країн упродовж 60 років. Максимальна пропускна здатність системи – 150 млрд кубометрів на рік – могла забезпечувати левову частку експортних потреб “Газпрому”, проте Росія з певного часу почала активно будувати маршрути в обхід України – і зараз очевидно чому. У 1997 році в експлуатацію ввели газогін Ямал-Європа, згодом до нього росіяни додали “Блакитний потік”, “Північний потік-1”, дві гілки “Турецького потоку” та “Північний потік-2”. Транзитні потоки газу через Україну впали.

Транзит газу через Україну Росія продовжувала після агресії у 2014 році і навіть після початку великої війни – відповідно до транзитного контракту, погодженого на п’ять років з кінця 2019 року за участі європейців, “Газпром” мав транспортувати 40 млрд кубометрів щорічно на умовах “транспортуй або плати”. Однак з 2022 року Росія сплачує лише за транзит 15 млрд кубометрів на рік через те, що Україна припинила транспортування газу через ГВС “Сохранівка” та прикордонну компресорну станцію “Новопсков”, що потрапили під контроль РФ. При цьому Україна не вдавалась до припинення транзиту на прохання ЄС. А також з міркувань безпеки газової інфраструктури, зменшуючи завдяки транзиту ризики ударів по ГТС.

Хто купував газ, який надходив через українську ГТС

У 2023 році Росія поставила через Україну близько 15 мільярдів кубометрів газу – лише 8% від обсягів, які вона постачала європейцям до великої війни. На піку Росія мала 35% європейського газового ринку, однак поступово втратила його внаслідок агресії, нагадує агенція Reuters.

Газ через українську ГТС транспортували до Словаччини, яка досі споживала близько 3 млрд кубометрів (2/3 потреб країни), звідти – до Чехії та Австрії.

Фото: з відкритих джерел Українська ГТС

Також Росія постачає газ до Європи через “Блакитний потік” і “Турецький потік” до Туреччини по дну Чорного моря. Звідти російський газ потрапляє в Європу, в тому числі в Угорщину, Болгарію та Сербію. Згідно з підрахунками Reuters, загальний експорт трубопровідного газу до Європи всіма маршрутами в 2024 році зріс до 32 млрд кубометрів з 28,3 млрд кубометрів у 2023 році.

Зупинка транзиту та пошук альтернативи

Україна отримувала від транзиту російського газу 0,8-1 мільярд доларів на рік, проте український уряд не розглядав навіть можливості продовжувати контракт на транспортування російського газу. Хоч Росія неодноразова заявляла, що готова продовжити транзитну угоду.

При цьому низка держав ЄС проводила перемовини з Азербайджаном про використання української ГТС для експорту природного газу до Європи.

За оцінками Bloomberg, для ефективного використання української газотранспортної системи обсяг палива від Азербайджану мав би становити близько 10-11 млрд куб. м, що приблизно на 5 млрд куб. м менше, ніж транспортується зараз.

Експорт газу з Азербайджану в 2023 році становив 23,8 млрд кубометрів (+5%), з яких 11,8 млрд куб. м було продано до Європи. У 2023 році Азербайджан видобув 48 млрд куб. м газу, що на 3,8% більше, в порівнянні з 2022 роком.

Однак досягти домовленості в підсумку не вдалося, насамперед, через небажання європейців брати на себе зобов’язання щодо обсягів купівлі азербайджанського газу у тривалій перспективі. Особливо на тлі намагань обраного президента США Дональда Трампа змусити ЄС купувати більше ЗПГ американського походження.

Фото: EPA/UPG LNG-термінал у Бельгії

“Газпром” зазнав збитків і тоне в судах

За підсумками 2023 року вперше за 25 років “Газпром” отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та став найзбитковішою компанією РФ. Збитки за підсумками 2024-го року ще підраховують, однак вони будуть ще більшими.

При цьому “Газпром” має щонайменше 20 позовав через невиконання компанією контрактів. У червні 2024 року Стокгольмський арбітражний суд присудив Uniper 13 мільярдів євро.

НАК “Нафтогаз України”, у свою черг, очікує ухвалення рішення міжнародним арбітражем за позовом до “Газпрому” на суму 1,4 млрд євро за неповну сплату транспортування газу до кінця квітня 2025 року. Вагомі у грошовому вимірі претензії має також польська компанія Orlen.

Ціни на газ не зросли на тлі зупинки транзиту

Оптові ціни на газ в Європі залишаються стабільними, попри очікуване припинення поставок російського газу до Європи через Україну, повідомила агенція Natural gas world.

Початковий місячний контракт на голландському хабі TTF знизився на 0,28 євро до 47,47 євро за мегават-годину (МВт-год). Лютневий контракт зріс на 0,01 євро до 47,76 євро/МВт-год.

На європейському ринку вуглецю базовий контракт знизився на 0,14 євро до 71,42 євро за метричну тонну.

Фото: EPA-EFE

Споживання газу в ЄС зросло

Тим часом, за даними Gas Infrastructure Europe, з кінця вересня до середини грудня обсяг газу в сховищах ЄС впав приблизно на 19%, тож Євросоюз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами з часів енергетичної кризи три роки тому, оскільки холодна погода підвищує попит, а континент бореться зі зниженням морського імпорту.

У попередні два роки за аналогічний період ЄС споживав менше 10% газу зі сховищ через відносно теплі сезони та зменшення споживання промисловістю через вищі ціни, повідомила The Financial Times.

“Цієї зими Європі довелося набагато більше покладатися на свої підземні сховища, ніж протягом останніх двох років, щоб компенсувати зниження імпорту скрапленого природного газу та задовольнити високий попит”, — сказала Наташа Філдінг, керівник європейського відділу ціноутворення на газ Argus Media.

Європа також зіткнулася з посиленням конкуренції за імпорт СПГ з боку азіатських покупців, які спочали купувати більше через зниження цін на енергоносії. Це призвело до уповільнення імпорту до Європи та потреби більше використовувати наявні резерви.

Востаннє запаси газу на континенті спустошувалися так швидко до середини грудня у 2021 році, коли Росія почала скорочувати постачання газу перед вторгненням в Україну.

Деякі країни вичерпали свої запаси швидше, ніж інші. Наприклад, у Нідерландах з початку зими обсяги газу, що зберігається, скоротилися на 33%, а у Франції – на 28%.

Фото: utg.ua На одному із газосховищ України

Що далі?

Україна розраховує на поглиблення інтеграції української газової системи в європейський ринок після відмови від російського транзиту. Звісно, велику частину транспортної мережі використати уже не вдасться, однак українські підземні сховища можуть бути важливим елементом забезпечення енергетичної стабільності на континенті.

Україні також варто стати частиною великої газової угоди ЄС зі США, яку анонсувала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.