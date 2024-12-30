Зеленський зробив заяву про візит української делегації в Сирію

Президент України заявив, що очікує від міністрів Сибіги та Коваля звіту за результатами візиту після повернення

«Ми цінуємо шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував візит міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Сирії. У соцмережах він зазначив, що українська делегація провела важливі переговори з сирійською адміністрацією.

«За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем відвідали Дамаск із візитом. Українська делегація провела важливі переговори з сирійською адміністрацією, лідером Ахмедом Аш-Шараа й міністрами», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна підтримує сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії.

«Як ми й обіцяли, перші 500 тонн українського пшеничного борошна мають прибути вже завтра. А далі будуть нові постачання, а також поглиблення взаємовигідної співпраці в багатьох сферах. Ми дуже цінуємо шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини», – наголосив очільник держави.

Президент України додав, що очікує від міністрів Сибіги та Коваля звіту за результатами візиту після повернення.

Нагадаємо, Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги та відновити навчання сирійських студентів, також вона очікує від нової влади поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету. Про це заявив міністрзакордонних справ України Андрій Сибіга на спільному із сирійським колегою Асаадом Хассаном аш-Шайбані брифінгу в Дамаску.

🇺🇦 🇸🇾 Україна готова доставити в Сирію ще більше продовольства, — очільник МЗС Андрій Сибіга 31 грудня до Сирії прибудуть понад 20 вантажівок із 500 тоннами українського борошна, повідомив дипломат. 📹Новини. Live pic.twitter.com/s4Lrjvu15o — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 30, 2024

Як повідомлялося, Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми. Про це 27 грудня повідомив президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 тисяч людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.