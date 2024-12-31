Ексголови Київської та Полтавської ОВА отримали нові посади

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Філіп Пронін до призначення на посаду начальника представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. 2017-го очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а в січні 2020-го був призначений заступником голови Агентства.

2021-го року увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Раніше працював податковим та фінансовим аналітиком, був спеціалістом у Державному комітеті фінансового моніторингу України, пізніше – заступником директора Департаменту фінансових розслідувань у Державній службі фінансового моніторингу України.

 

Руслан Кравченко раніше обіймав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації. До того, як очолити адміністрацію Київщини, Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури. Її він очолював з 15 березня 2021 року.

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