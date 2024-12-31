Кабмін визначив, за що відповідатиме віцепрем’єр Чернишов

3 грудня Олексій Чернишов очолив нове відомство – Міністерство національної єдності України

До компетенції віцепрем’єр-міністра України – міністра національної єдності України Олексія Чернишова зокрема належать питання кінематографії. Про це йдеться в постанові Кабміну № 1529.

Також посадовець братиме участь в:

організації роботи з формування і реалізації державної політики з питань національної єдності України;

державній інформаційній політиці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

державній політиці у сферах інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України;

забезпеченні взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення;

сприянні входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу

держави як надійного і передбачуваного партнера;

держави як надійного і передбачуваного партнера; розвитку зв’язків із закордонними українцями;

розвитку дипломатичної служби України;

питаннях культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;

вивезенні, ввезенні і поверненні культурних цінностей;

збереженні національної пам’яті.

Нагадаємо, 3 грудня Олексій Чернишов очолив нове відомство – Міністерство національної єдності України.

Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.

До цього він очолював правління НАК «Нафтогаз України». А ще раніше – Міністерство розвитку громад та територій.