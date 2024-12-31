Кабмін визначив, за що відповідатиме віцепрем’єр Чернишов

Олексій Чернишов братиме участь державній інформаційній політиці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
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3 грудня Олексій Чернишов очолив нове відомство – Міністерство національної єдності України
До компетенції віцепрем’єр-міністра України – міністра національної єдності України Олексія Чернишова зокрема належать питання кінематографії. Про це йдеться в постанові Кабміну № 1529.
Також посадовець братиме участь в:
- організації роботи з формування і реалізації державної політики з питань національної єдності України;
- державній інформаційній політиці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- державній політиці у сферах інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України;
- забезпеченні взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення;
- сприянні входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу
держави як надійного і передбачуваного партнера;
- розвитку зв’язків із закордонними українцями;
- розвитку дипломатичної служби України;
- питаннях культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;
- вивезенні, ввезенні і поверненні культурних цінностей;
- збереженні національної пам’яті.
Нагадаємо, 3 грудня Олексій Чернишов очолив нове відомство – Міністерство національної єдності України.
Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.
До цього він очолював правління НАК «Нафтогаз України». А ще раніше – Міністерство розвитку громад та територій.
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