Президент підписав закон про відстрочку для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

Під близькими родичами мають на увазі чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір або рідних (повнорідних, неповнорідних) братів і сестер

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12104 про відстрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні.

Законопроєкт має усунути правову невизначеність про підстави відстрочки від призову на військову службу для жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Під близькими родичами мають на увазі чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір або рідних (повнорідних, неповнорідних) братів і сестер.

Законопроєкт пропонує внести зміни до п. 4 ч. 3 статті 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» і викласти його в редакції, яка передбачає право на відстрочку в таких випадках.

Раніше Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко. Згодом стало відомо, що на порталі «Дія» відновлено бронювання від мобілізації. Після подачі заяви треба чекати 72 години.

Як повідомлялося, з 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.

До слова, у мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров’я України, це фейк.