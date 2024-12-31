В Департаменті контррозвідки викрито масштабну корупційну схему 

«Коли ми пробуємо розшифрувати, що безпосередньо коїться на Банковій, треба дуже пильно приглядатися за поведінкою силовиків», – пише політичний експерт Володимир Цибулько.

Нещодавно Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розкрило масштабну схему розкрадання коштів з боку деяких українських посадовців та високопоставлених співробітників СБУ.

Як повідомляє Володимир Цибулько з посиланням на джерела порталу site.ua, схема полягала вперепродажі запчастин для бронетехніки за підробленими документами та в рази завищеними цінами. Безпосередніми учасниками схеми були співробітники Департаменту контррозвідки (ДКР) СБУ, керівник ДКР генерал Олександр Поклад та низка високопосадовців, які забезпечували «політичне прикриття».

За даними НАБУ, зловмисники скористалися дефіцитом запчастин для української бронетехніки. Для цього вони налагодили постачання запчастин та комплектуючих з кількох українських підприємств з виробництва та ремонту військової техніки (в тому числі Харківського бронетанкового заводу). Після перефарбування та заміни серійних номерів запчастини постачалисяна ті ж самі підприємства, як «завезені контрабандним шляхом» з країн колишнього соцтабору.

Ця схема отримувала багатомільйонне державне фінансування. Для цього створювались легенди про мережу «інформаторів» та «куплених чиновників», зокрема в РФ та Казахстані. Для «налагодження контактів» та «доставки» дефіцитних деталей виділялись багатомільйонні бюджети.

НАБУ вже закінчило розслідування та готується до передачі матеріалів до суду, але ДКР і безпосередньо генерал Поклад намагаються зіграти на випередження. «Пішла контратака на НАБУ, піднімаються з архівів деякі справи щодо державної зради, які відклалися до слушного моменту. За вуха притягується причетність до цих справ посадовців НАБУ», – пише Цибулько.

Наразі НАБУ залишається чи не останнімантикорупційним органом, який користується всебічною підтримкою уряду США. Втім,напередодні зміни влади у Штатах та загальної невизначеності щодо їхньої зовнішньої політикивідкривається «вікно можливостей» для тих, хто бажає зміни антикорупційного курсу України.