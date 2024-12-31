Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва

Опубліковано


З 27.09.2024 р до 31.12.2024 Ткаченко працював заступником Міністра розвитку громад та територій України

фото з відкритих джерел

Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко перебував на посаді більше двох років

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Про це йдеться на сайті президента.

«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» звільнити генерал-полковника Попка Сергія Миколайовича з посади начальника Київської міської військової адміністрації», – йдеться в указі.

Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва фото 1

скриншот: president.gov.ua

Наступним указом Зеленський призначив начальником Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації», – йдеться в указі.

Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва фото 2

скриншот: president.gov.ua

За декілька годин до цього, Кабінет міністрів України провів засідання, на якому звільнив Ткаченка Тимура з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України.

Що відомо про Тимура Ткаченка? 

Тимур Фіруддінович Ткаченко народився 18 серпня 1989 року у Києві. Український державний діяч, працював:

  • з 27.09.2024 р до 31.12.2024 – заступником Міністра розвитку громад та територій України;
  • з 25.11.2024 р. – членом Наглядової ради Укрпошти
  • з 15.08.2023 р до 10.09.2024 р. – заступником міністра стратегічних галузей промисловості;
  • колишнім директором Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
  • у 2015-2016 роках начальником управління КП «Київблагоустрій».

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Зеленський призначив очільником Київської міської військової адміністрації колишнього командувача Сухопутних військ ЗСУ Сергія Попка.

Пов'язані новини

Уряд надав командувачу Сил ТрО додаткові повноваження: деталі

Уряд вніс зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад фото з відкритих джерел (ілюстративне) Міноборони розповіло про додаткові повноваження командувача Сил ТрО Командувач Сил […]

Соратниця Тимошенко похвалилися новою роботою в уряді (фото)

  • 11 Грудня, 2024
  • 0

Глава Міністерства розвитку громад та територій Олексій Кулеба (ліворуч) та його нова заступниця Альона Шкрум фото: Facebook/Альона Шкрум Альона Шкрум куруватиме напрямки міжнародної співпраці та […]

20 років Помаранчевій революції. Безсмертний назвав «величезну загадку» періоду правління Кучми

Леонід Кучма призначив Віктора Медведчука керівником адміністрації президента у 2002 році фото з відкритих джерел Роман Безсмертний 5 років був представником президента Леоніда Кучми у […]