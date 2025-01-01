Військовий омбудсмен розповів про ключові завдання на посаді

Раніше Зеленський підписав указ про призначення Решетилової уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців

Основним завданням військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців. Про це повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова в ефірі телемарафону.

«Найголовнішим інструментом військового омбудсмена буде розгляд і реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування. Можливо, три чи п’ять днів», – каже вона.

Омбудсмен розповіла, що нещодавно отримала звернення про побиття військового в одному з підрозділів.

«Це ті випадки, коли треба дуже швидко реагувати та включати Військову службу правопорядку, правоохоронців, вище командування. Задача омбудсмена та його офісу буде в тому, щоб реагувати на це швидко, не відкладати звернення, бо бувають випадки, коли військовому загрожує небезпека», – додала Решетилова.

Нагадаємо, що 30 грудня очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обрав «сильну кандидатуру» на посаду військового омбудсмена.

До слова, найчастішими скаргами від військових до омбудсмена є ненадання відпусток та відсутність виплат після поранень. Упродовж 2024 року до нього надійшло близько 4 тис. скарг від чинних військовослужбовців, і за кожним із них була юридична реакція. Окрім відпусток та відсутність виплат, солдати також часто скаржаться на незаконні дії командирів.