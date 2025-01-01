Зеленський розповів про очікування від головування Польщі в ЄС

У середині 2024 року Україна та Євросоюз офіційно розпочали переговори про членство

Україна розраховує на значний прогрес щодо переговорів про вступ до Євросоюзу під час головування Польщі. Про це заявив президент України Володимира Зеленського у своїх соцмережах.

Очільник України привітав Польщу та прем’єр-міністра Дональда Туска з початком головування в Євросоюзі.

«Впевнені, що польське головування зробить Європу міцнішою. Україна готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку – всіх народів Європи, а також безпеки – і нашої, в Україні, і кожної європейської нації», – каже він.

Президент наголосив, що сьогоднішня російська атака на Україну знову вказала на ключові пріоритети. Один з них – постійне посилення оборонного потенціалу Європи, оскільки Росію можна примусити до миру лише за допомогою сили.

«Наша взаємодія на континенті та інтеграційні процеси потребують більшої оперативності реалізації рішень. Сподіваємося на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС», – каже Зеленський.

Глава держави додав, що соціальне життя європейських народів потребує більшого відчуття справедливості і завдяки «раціональній політиці» Європа здатна це забезпечити.

Нагадаємо, Польща розпочала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме з 1 січня до 30 червня 2025 року. Одним із ключових завдань Варшави на цей період визначено посилення безпеки Європи в умовах геополітичної напруженості.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Україна покладає значні сподівання на період головування Польщі в Раді Європейського Союзу.

До слова, Краків визнаний одним із найкращих міст Польщі для проживання українців у 2025 році. Його економічна стабільність, широкий вибір вакансій і культурна спадщина приваблюють тисячі мігрантів щороку. На основі міжнародного рейтингу Best Cities for Expats 2024 від InterNations, Краків входить до списку найкомфортніших міст для життя іноземців у Європі.