Київ домігся екстрадиції підозрюваної в корупції

САП і НАБУ домоглися екстрадиції з Болгарії очільниці приватного товариства, яке незаконно здобуло перемогу в тендері.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції в Україну очільниці компанії, що незаконно перемогла в тендері. Про це джерелам Zrada Today повідомляє САП в Telegram в середу, 1 січня

Лідер групи через підконтрольних службових осіб УЗ із червня по грудень 2022 року забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Тоді НАБУ викрили ексрадника Офісу президента та колишнього очільника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артема Шила.

Компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, що має зв’язки з Росією.

САП спільно із НАБУ домоглися екстрадиції з Болгарії очільниці приватного товариства, яке незаконно здобуло перемогу в тендері на постачання АТ Укрзалізниця трансформаторів за штучно завищеними цінами.

Екстрадиція відбулась завдяки співпраці з компетентними органами Болгарії та Польщі.

“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, і застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн”, – ідеться в повідомленні