Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ

За словами Умєрова, події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті

Перевірка передбачає аналіз організаційної структури, а також ефективність управлінських процесів

Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів», – зазначив він.

Умєров наголосив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.

«Саме тому підтримую необхідність для нового командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ», – каже глава оборонного відомства.

Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Нагадаємо, новим командувачем Сухопутних військ призначено Михайла Драпатого.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача, на якій було вирішено перезавантажити систему підготовки військовослужбовців.

До слова, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що Сухопутні війська потребують змін та сучасного підходу до розвитку спроможностей воїнів. Вони мають стати елітою Збройних сил України.

Як повідомлялося, в Україні планують змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання.