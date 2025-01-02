НАБУ тепер користується послугами громадян РФ?

Після перетворення на філіал ОПУ, НАБУ реально деградує, і це не новина. Показники розслідувань малюються з повітря, наші браві борці з корупцію не займаються реальними розслідуваннями схем чи корупційних злочинів, а самі організовують кримінальні провадження. Але найбільше дніще, що зараз, під час широкомасштабного вторгнення для намальованих собі показників набушники не гидують користуватись послугами для цього громадян росії.

Знайомтеся, агент НАБУ Олексій Гончар. Громадянин Росії, який через суд зробив собі український паспорт. У нього щонайменше три прізвища: Карпенко, Шевченко. Наразі в документах він фігурує як Тороп. Публічно представляється як Олексій Гончар. 6 років сидів у омській вʼязниці, в росії він досі в розшуку за шахрайство.

Як Гончар опинився в Україні точно невідомо. Але вже у нас він також продовжує займатися улюбленою справою — мутками, кидаловом та шахрайськими діями. Підтримував досить дружні стосунки з міністрами втікачами Лебедевим, Захарченко. Хизувався дружбою з Аксеновим. Постійно займався махінаціями з землею. Врешті-решт його прийняли СБУшники.

В 2021 році СБУ затримали його на шахрайстві, де він заволодів 1 млн $. З тих пір він робить все що скажуть НАБУ та СБУ, і допомагає силовикам роздувати показники «роботи» та чистити посади від людей, які заважають.

Зараз 2 кримінальні провадження по шахрайству, де Гончар є обвинуваченим, слухаються судах. Щоб справи не рухались, Гончар призвався до лав ЗСУ(!). Наразі в Києві займається будівництвом казарм. Зараз досі по документах служить у 101-ша окремій бригаді охорони Генерального Штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова

(ОБро ГШ ЗСУ). Бригада підпорядкована безпосередньо Сирському.

НАБУ вже використовувало Гончара по двох публічних справах. В 2023 році виступив провокатором хабаря по голові Державної судової адміністрації Сальникову, якого НАБУшники звинувачують у підбурюванні до хабара суддів ВС. В 2024 році схема роботи повторилась по зама Дніпропетровської ОДА Орлову. Привіт «новому НАБУ», філіалу ОПУ. Цікаво, де Гончар засвітиться наступним?