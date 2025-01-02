Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією – Зеленський

Зеленський: У 2025 році Україна може додати ще країни до переліку надійних партнерів, зокрема Сирію

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра агрополітики й продовольства Віталія Коваля про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом та про перспективи України – як безпекові, так і торговельні – загалом у цьому регіоні. Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні сьогодні, 2 січня.

Він зазначив, що у цьому році Україна може додати ще країни до переліку надійних партнерів, зокрема Сирію.

За словами президента, Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію у міжнародних організаціях.

«Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів. Як результат візиту – будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас 400 мільйонів доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі», – сказав очільник держави.

Зеленський анонсував у 2025-му році збільшення активності у роботі з Африкою, і наголосив, що кожне таке нове партнерство – це більші можливості для української дипломатії та економіки.

«Я доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки. За минулий, 24-й рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15 % – це плюс більш ніж 5 мільярдів доларів до рівня 23-го року, а загалом – більш ніж 41 мільярд доларів українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало. На 2025-й рік завдання – продовжити це зростання», – зазначив очільн держави.

Зеленський подякував усім українським урядовцям, дипломатам, українським компаніям – кожному, хто забезпечує наші звʼязки зі світом, а таеож кожному воїну, усім підрозділам, які дають безпеку нашим експортним маршрутам, передусім у Чорному морі.

«Сили оборони, ГУР, Служба безпеки України, зовнішня розвідка – абсолютно всі, хто залучений, – дякую вам!», – сказав президент.

Також сьогодні Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції.

«Щодня – і 31 грудня, і 1 січня – постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції – більш ніж 30 російських атак щодоби», – розповів президент.

Зеленський подякував всім підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта. За результатами в боях цими днями він відзначив 24-ту і 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга в рамках свого візиту до Сирії підняв прапор над почесним консульством у Дамаску та зустрівся з українською громадою.

Раніше повідомлялося, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги та відновити навчання сирійських студентів, також вона очікує від нової влади поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному із сирійським колегою Асаадом Хассаном аш-Шайбані брифінгу в Дамаску.

Як повідомлялося, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.