В Івано-Франківську троє чоловіків побили військового

Опубліковано

В Івано-Франківську затримали трьох чоловіків, які побили військового. Про це повідомила пресслужба обласної поліції в четвер, 12 вересня

Джерела Zrada Today зазначають, що конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся в поліцію. Та надав відео.

Поліцейські опитали свідків, встановили потерпілого. 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська, знайшли за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували численні забої голови та тіла.

Також під час сутички постраждав випадковий перехожий, який намагався заступитись за військового. Його з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.

Поліцейські встановили особи нападників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської громади – їм 26, 21 та 17 років. Відомо, що 26-річний чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин

Пов'язані новини

Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ

  • 31 Грудня, 2024
  • 0

фото: Офіс президента Президент України Володимир Зеленський 31 грудня призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті глави […]

Сирський відзвітував про ситуацію на Запорізькому напрямку

фото: Олександр Сирський/Telegram Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з командирами бригад у Запорізькій області  Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що працював у частинах і підрозділах, які беруть […]

У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Чернишова віцепрем’єром

  • 3 Грудня, 2024
  • 0

Олексій Чернишов з 4 листопада 2022 року – голова правління НАК «Нафтогаз України» фото: Василь Артюшенко, ZN.UA Міністерство єдності українців може очолити голова правління «Нафтогаз» […]