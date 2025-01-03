Історик Грицак назвав сильні та слабкі сторони Зеленського

Ярослав Грицак припустив, що Володимир Зеленський не здатний до системних реформ

Відомий історик Ярослав Грицак назвав сильні та слабкі сторони президента України Володимира Зеленського, які виявились за час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє NV.

«Що сильне в Зеленському? Він спочатку притримувався стратегії асиметрії, і це дуже важливо. Бо боротьба України з Росією – це, умовно, боротьба Давида з Голіафом. Класична схема асиметричної боротьби, коли менший супротивник перемагає більшого. І тут було дуже важливо дотримуватись асиметрії, непередбачуваних ходів. І це Зеленському дуже вдавалося. Те, що було дуже багато імпровізацій тоді, нас це рятувало. Очевидно, таким же імпровізом була Курська операція, яка мала характер асиметрії», – сказав Грицак.

Однак історик вважає, що асиметрія в затяжній війні не може тривати довго, оскільки для цього потрібні системні реформи.

«Ми бачимо, як системні зміни (не сталися), бачимо, як був затягнутий закон про мобілізацію; бачимо, яку шкоду завдала «ловля голів», яку проводили ТЦК, як вона змінила настрої в українському суспільстві», – назвав професор приклади необхідних змін, що не вдалися.

Також Грицак зауважив, що, ймовірно, Зеленський не здатний до системних реформ. Він припустив, що президент може повторити «феномен Горбачова», успіхи якого всередині СРСР «зійшли до нуля».

Ярослав Грицак додав, що його вражає працездатність Зеленського:

«Не знаю, чи хтось інший витримав би таку інтенсивність праці. Він працює 24/7, це величезна інтенсивність. Був би хтось інший із українських політиків, я навіть не знаю, чи вони були б у фізичній формі це витримати».

Раніше історик Ярослав Грицак в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що президент Володимир Зеленський у контексті своєї державної місії має працювати задля благополуччя народу, а не орієнтуватися лише на ймовірні перевибори.

Також Ярослав Грицак розповідав, що українці та поляки – це стратегічні сусіди, які доповнюють один одного, і мають схожість за характерами. До того ж, українці набагато ближчі саме з поляками, ніж з росіянами.