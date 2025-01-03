Президент пояснив, за яких умов вторгнення РФ в Україну більше не повториться

Раніше очільник України заявляв, що російська агресія закінчиться тоді, коли світ реалізує План перемоги

Україна повинна мати зброю та армію, щоб вторгнення Росії більше ніколи не повторилося. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

Журналісти поцікавилися в очільника нашої держави, що потрібно, аби Росія не більше нападала на Україну.

«Ви повинні мати відповідну фактичну зброю, фактичну армію, фактичний пакет далекобійних можливостей, який зупинить Путіна. Зупинить за фактом. Або він знатиме, що у вас це є і це буде превентивно працювати», – відповів глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що закінчить війну Росії проти України, а також не допустить Третьої світової.

Як повідомлялося, Путін хоче зустрічі з Трампом на рівних, під час якої вони розділять світ на сфери впливу. Два самопроголошених геополітичних лідера-альфа-самця зустрінуться наступного року. В одному кутку буде президент Дональд Трамп, який жадає мирної угоди з Україною, яка зробить його схожим на глобального миротворця. В іншому – російський диктатор Володимир Путін, хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, який сподівається спокусити Трампа створити новий світовий порядок без правил і прав людини.

Також ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ.

До слова, Трамп під час передвиборчої кампанії дав виборцям грандіозні обіцянки швидко знизити витрати, закінчити війну в Україні ще до того, як він вступить на посаду, і використовувати тарифи для підтримки американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено.