Трамп може стати вирішальним у завершенні війни – Зеленський

Президент України наголосив, що Трамп уміє перемагати

Обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

«Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може», – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що у нього вже було декілька розмов з Трампом.

«Він, я вважаю, що сильний та непередбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася РФ. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що закінчить війну Росії проти України, а також не допустить Третьої світової.

Як повідомлялося, Путін хоче зустрічі з Трампом на рівних, під час якої вони розділять світ на сфери впливу. Два самопроголошених геополітичних лідера-альфа-самця зустрінуться наступного року. В одному кутку буде президент Дональд Трамп, який жадає мирної угоди з Україною, яка зробить його схожим на глобального миротворця. В іншому – російський диктатор Володимир Путін, хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, який сподівається спокусити Трампа створити новий світовий порядок без правил і прав людини.

Також ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ.

До слова, Трамп під час передвиборчої кампанії дав виборцям грандіозні обіцянки швидко знизити витрати, закінчити війну в Україні ще до того, як він вступить на посаду, і використовувати тарифи для підтримки американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено.