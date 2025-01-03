Україна отримала допомогу на понад €3,3 млн від партнерів у межах ІТ-коаліції

Партнери з Естонії, Нідерландів та Люксембургу надали Україні чергову масштабну поставку техніки

Україна отримала партію техніки від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу на суму понад €3,3 млн, що є частиною масштабної програми IT-коаліції. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Україна отримала від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу чергову масштабну поставку техніки на понад 3,3 млн євро», – написав Умєров у соцмережах.

До складу поставки, за його даними, входять:

1 026 робочих місць для реєстру «Оберіг», які включають ноутбуки, принтери, вебкамери та сканери для штрихкодів.

тисяча ноутбуків, призначених для роботи в різних інформаційно-комунікаційних системах ЗСУ.

Обладнання для центру обробки даних ЗСУ, що забезпечить ефективне управління військовими інформаційними ресурсами.

20 тисяч ключів двофакторної автентифікації, які будуть використовуватися користувачами бойової системи Delta.

3 520 планшетів, що призначені для тактичного рівня управління в ЗСУ.

«Ця допомога є частиною масштабної програми IT-коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних», – зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво та запевнив, що доручив, аби Пентагон нарощував поставки зброї в Україну. Також Байден наголосив, що український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці. Він додав, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що країна отримуватиме достатню кількість військової допомоги у 2025 році. Міністр оборони зазначив, що близько 50% військової допомоги надходить від США, понад 40% – від європейських партнерів, а решта припадає на інших партнерів та вкладення України.

До слова, половина жителів США хочуть, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше, навіть якщо це означає, що Україна не поверне собі всі свої землі (50%). Принаймні такими є результати дослідження американської соціологічної служби Gallup. Згідно з опитуванням, такий варіант найбільше підтримують консервативні громадяни США (74%).