Закінчення війни, гарантії безпеки та вибори: головне з інтерв’ю Зеленського

Зеленський вважає, що гаряча стадія війни може закінчитися «достатньо швидко»

Президент України Володимир Зеленський у першому великому інтерв’ю у 2025 році дав відповіді на важливі запитання, які турбують українців останні роки. «Главком» зібрав головні тези та заяви з інтерв’ю президента.

Закінчення російсько-української війни

Президент України вважає, що новий глава США Дональд Трамп справді бажає завершити російсько-українську війну. Однак, за словами українського президента, за один день цього не зробити, хоча «достатньо швидко» можна припинити гарячу стадію війни.

Гаряча стадія війни може закінчитися «достатньо швидко», якщо Трамп «буде сильним у своїй позиції», пояснив Зеленський, додавши, що «бажано, щоб ця позиція збігалася з [позицією] європейських колег».

«І саме я цим займусь, тому що Сполучені Штати будуть сфокусовані насамперед на нас та на росії. Я хотів би, щоб вони чули ЄС, тому що Україна хоче стати членом ЄС», – зазначив Зеленський.

Водночас під час інтерв’ю президент також зауважив, що сильна позиція США допоможе об’єднати й інших партнерів.

Справедливий мир та гарантії безпеки для України

На думку президента, Україна повинна мати серйозні гарантії безпеки. Всі країни буде легше об’єднати, якщо позиція США щодо України буде сильною, вважає Зеленський.

За його словами, європейці дуже прислухаються до думки президента США.

Він припустив, що російський диктатор Володимир Путін боїться Дональда Трампа, тому робить кроки для того, щоб голоси з Кремля дійшли до його адміністрації.

«Справедливий мир для нас – це розуміння, що ми в ЄС, є потужні та сильні гарантії безпеки. НАТО – найкращий варіант для нас», – наголосив Зеленський.

Курська операція як козир у перемовинах

Володимир Зеленський заявив, що Курська операція українських сил суттєво вплинула на сприйняття війни багатьма країнами, особливо Глобального Півдня, які раніше вважали Росію непереможною.

«Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами, … Глобального Півдня. Я ніколи не думав, що це на них буде мати такий … великий вплив. Вони були настільки під впливом того, що непереможна Росія, російська армія… І тут ви на території Російської Федерації даєте відсіч і тримаєте … більше чотирьох місяців. … А вони збільшують туди контингент і нічого зробити не можуть», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що навіть значне збільшення російського контингенту в Курській області та залучення північнокорейських військ не дали Росії результату.

«Вони (росіяни – «Главком») взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди. Я вважаю, що це їх тактична помилка, бажаю їм їх побільше. І тому 12 000 військових КНДР, які прийшли зі зброєю, також не змогли нічого зробити. І все це працює проти Росії. Це виглядає сильним аргументом за нас», – сказав Зеленський.

Він також вказав на те, що Курська операція стала переломним моментом у боротьбі з російською пропагандою, яка намагалася переконати світ у слабкості України.

«Десь влітку навіть в Європі… почались всі ці розмови і діалоги про те, що Україна програє. Тобто навіть не про просто заморозка, Україна програє. Треба вмовляти Путіна, щоб він не окупував всю Україну. І курська операція просто перевернула все», – додав Зеленський.

Миротворчий контингент в Україні та шлях до НАТО

Президент України заявив, що розміщення європейських миротворчих сил на території України реальне, але це не повинно стати альтернативою майбутньому членству України в НАТО.

«Це точно повинно бути на шляху до НАТО. Це не означає, що розміщення європейських сил виключає майбутнє в НАТО», – наголосив Зеленський.

Глава держави підтримав ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо розміщення французького контингенту в Україні, але зазначив, що цього недостатньо: «Однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни. Якщо дійде до цієї ініціативи, до місії мають долучитися й інші держави».

За словами Зеленського, до миротворчої місії можуть приєднатися Велика Британія та деякі інші країни”. Президент уточнив, що наразі частина урядів утримується від публічного підтвердження своєї участі через побоювання тиску з боку Росії.

Він також згадав, що ідея обговорювалася з Дональдом Трампом, але жодних сигналів про можливу участь США у такій місії поки що немає.

Президент уточнив, що для ефективної миротворчої місії потрібен значно ширший підхід, який виходить за межі лише кількісної присутності.

Ситуація на фронті

Ситуація на Сході України дуже складна, оскільки Росія зосередила там більше військ, ніж на інших напрямках. За словами Зеленського, Москва зосереджує там основні бригади окупантів. Водночас на передовій не вистачало резервів, через що було недостатньо ротацій. Тому росіяни намагаються тиснути на українських бійців, які виснажилися, пояснив президент.

«Зробимо все принаймні, щоб в січні була стабілізація фронту. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли, тому що в нас є графіки, і ми очікуємо. І будемо очікувати, що нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки. Залежить цей пазл від багатьох деталей, але ми думаємо, що це важливий момент», – сказав Зеленський.

За його словами, стабілізація фронту залежить не тільки від постачання зброї нашими партнерами, а й від інших не менш важливих факторів.

СЗЧ серед українських військових

Президент зазначив, що кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями зменшилася восени 2024 року.

«СЗЧ у 2024 році збільшилася, а з жовтня або вересня місяця вона зменшилася. Це факт. Довга війна – це довга війна. Люди стоять і люди втомлюються… Втомлюються всюди. Питання відсотка втомлених з усієї армії» , – сказав Зеленський.

За його словами, ротації відбуваються за рахунок резервів, а їх не так багато, тому що не все доїхало, щоб укомплектовувати резерви.

Сили оборони зірвали плани Росії

Зеленський розповів, що Силам оборони України вдалося зірвати три операції Росії, яка прагнула окупувати Харків, Суми та Запоріжжя і це є одним із найголовніших досягнень 2024 року.

Він зазначив, що це заслуга українських воїнів, тому державі вдалося пройти це серйозне випробування.

«Цей зрив відбувся. Я хотів би передусім подякувати людям у цих містах» – сказав президент.

Чому Путін боїться переговорів

Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін будь-якими способами намагається уникнути прямих переговорів з Україною, адже вважає їх програшем для себе.

«Він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за переговори зі мною. І в цьому й історія – в принципі він не хоче ніякого діалогу», – сказав президент.

Зеленський зауважив, що прямі переговори РФ і України будуть програшем для Кремля: «Переговори з Україною просто Росії – це в принципі програш Росії. Чому переговори? Тому що це ж не ультиматум… Вони не виконали своє завдання, яке їм поставив Путін, тому для них це дійсно не перемога».

Також президент зазначив, що Путін посилається на нібито існування рішення Ради національної безпеки й оборони про заборону будь-яких контактів із ним. Це, за словами президента, свідчить про небажання російського диктатора вести будь-який діалог.

Другий президентський термін

Питання можливості балотуватися на другий термін на посаду президента України на сьогодні не є пріоритетом для Зеленського.

«Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу, тоді я дивитимуся більш позитивно. Для мене це не є сьогоднішньою метою» – сказав він.

Натомість перша леді України Олена Зеленська зазначила, що підтримуватиме будь-яке рішення свого чоловіка, але наголосила, що не хоче залишатися в цьому виснажливому періоді все життя.

Вибори під час воєнного стану

Зеленський вважає, що вибори в Україні можна провести лише після завершення гарячої стадії війни та скасування воєнного стану. На його думку, вибори відбудуться, якщо Україна зможе це зробити у сильній позиції, залишити потужну армію, отримати надійний пакет зброї та гарантії безпеки.

Лише за таких умов можна буде задуматися про те, щоб завершити воєнний стан в Україні, пояснив він.

Повернення українців з-за кордону

На думку президента, після завершення гарячої фази війни велика кількість людей захоче повернутися. Цьому сприятиме масштабна відбудова України, в яку «заллється велика маса грошей»: з бізнесу, із заморожених російських активів, з бюджету, який скоротить військові витрати.

«За роботою приїдуть люди… Великі проєкти, як відновлення України, будуть триматися на великій кількості робочих місць. Бажано, щоб це були українці, я думаю, насамперед це будуть українці», – зауважив Зеленський.

Крім того, президент згадав про «окремі програми» для повернення українців, не уточнивши, про що саме йдеться.

Нагадаємо, що також президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна повинна мати зброю та армію, щоб вторгнення Росії більше ніколи не повторилося.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.