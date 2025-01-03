Зеленський анонсував посилення ППО – Главком

Раніше Зеленський заявляв, що Україні потрібно 10-12 додаткових систем Patriot

Україна готується до зустрічей і перемовин наступного тижня для посилення захисту неба

У перші три дні 2025 року Росія вдарила по Україні понад 300 дронами та 20 ракетами. Більшість із них вдалося перехопити засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, Росія також щоденно б’є по Україні авіабомбами. Унаслідок влучань є загиблі та поранені серед цивільних.

«Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від «Петріотів» до мобільних вогневих груп», – каже він.

Також Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічей і перемовин наступного тижня заради «більшої міцності нашої протиповітряної оборони».

Нагадаємо, у Чернігові під час повітряної тривоги пролунало низка вибухів. Окупанти атакували місто балістичними ракетами з Курської області. Як зазначають моніторингові канали, попередньо було застосовано три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що російські війська завдали потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова.

«Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені», – написав очільник ОВА.

На цей час тривають пошуково-рятувальні роботи.

До слова, у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п’ять осіб.